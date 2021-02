SBI का ग्राहकों को तोहफा, एक मिस्ड कॉल पर पाएं 20 लाख तक का लोन, ब्याज बेहद कम!

नई दिल्ली। यदि आप घर बनाने जा रहे है और आपको पैसे की काफी दिक्कत हो रही है तो SBI बैंक आपके लिए बड़ा तोहफा लेकर आया है। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक हमेशा अपने ग्राहकों को बड़े बड़े ऑफर देता आया है। इसके साथ ही वो अपने ग्राहकों को ऐसी जानकारी भी मुहैया कराता रहता है। जिससे बाहर हो रहे फ्रॉड से आप एकाउंट को सुरक्षित रख सकें। लेकिन इस बार यह बैक एक बड़ा तोहफा लेकर आया है जिससे हर स्तर के लोगो को काफी फायदा मिलेगा। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से यह योजना बनाई गई है कि एसबीआई के तमाम ग्राहक केवल मिस कॉल देकर पर्सनल लोन ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है और कैसे आप केवल एक मिस कॉल देकर पर्सनल लोन पा सकते हैं?

All it takes is an SMS, to begin with your personal loan process.

SMS on 7208933145.

To know more: https://t.co/TH5bnGWu1V pic.twitter.com/EJin90BhxV