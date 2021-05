SBI ने KYC नियमों में किया बदलाव, जानिए कैसे घर बैठे कर सकेंगे अपडेट

नई दिल्ली। आपने अब तक बैंक खाते से केवायसी ( KYC ) अपडेट नहीं किया है तो आपको लिए एक अच्छी खबर है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ( State Bank of India ) ने अपने ग्राहकों केवायसी ( KYC ) अपडेट के लिए एक और सुविधा मुहैया करा दी है।

कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए स्थानीय लॉकडाउन के चलते ग्राहकों को ब्रांच में पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि एसबीआई ( SBI ) ने KYC के लिए पोस्ट या ईमेल के जरिए डॉक्यूमेंट्स को स्वीकार करने का फैसला किया है।

Important announcement for our customers in view of the lockdowns in place in various states. #KYCUpdation #KYC #StayStrongIndia #SBIAapkeSaath #StaySafe #StayStrong pic.twitter.com/oOGxPcZjeF