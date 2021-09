SBI ने जारी किया अलर्ट, इस एक गलती से अकाउंट हो जाएगा खाली

नई दिल्ली। सरकारी क्षेत्र में देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने ग्राहकों को फेक कस्टमर केयर नंबर को लेकर अलर्ट जारी किया है। बैंक ने कहा है कि ग्राहक इस एक सावधानी को अपना कर अपने बैंक अकाउंट को सुरक्षित कर सकते हैं।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ट्वीटर हैंडल से एक वीडियो शेयर करते हुए ग्राहकों को इस बारे में जानकारी दी है। वीडियो में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति फेक कस्टमर केयर सेंटर नम्बर पर कॉल कर कार लोन के बारे में जानकारी मांगता है। इसके बदले में उससे फोन पर अकाउंट डिटेल्स मांगी जाती हैं जो वह बता देता है। इसके बाद उसे कहा जाता है कि आपका अकाउंट बंद है और इस तरह उसका डेबिट कार्ड नम्बर मांग कर उसके अकाउंट में सेंध लगाई जाती है।

Beware of fraudulent customer care numbers. Please refer to the official website of SBI for correct customer care numbers. Refrain from sharing confidential banking information with anyone.#CyberSafety #CyberCrime #Fraud #BankSafe #SafeWithSBI pic.twitter.com/Q0hbUYjAud