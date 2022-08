SBI कस्टमर्स के लिए गुड न्यूज! अब नहीं काटने पड़ेंगे बैंक के चक्कर, WhatsApp पर ही हो जाएंगे जरूरी काम

SBI WhatsApp Banking Service: SBI के ग्राहकों के लिए एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये कि अब वो घर बैठे ने व्हाट्सऐप बैंकिंग का लाभ भी उठा सकते हैं। अब ग्राहकों को बार-बार बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई सर्विस शुरू की है। इसके तहत अब ग्राहक घर बैठे ही बैंक से जुड़े जरूरी काम निपटा सकते हैं। ये सर्विस है व्हाट्सएप बैंकिंग की। इस सर्विस के जरिए कोई भी एसबीआई कस्टमर व्हाट्सएप के जरिए घर बैठे अपने बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी को प्राप्त कर सकता है। इसके जरिए अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट, शेष राशि और पिछले पांच ट्रांजैक्शन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

SBI WhatsApp Banking Servic: How to Check SBI Account Balance, Get Mini Statement