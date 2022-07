स्मॉल-कैप म्यूचुअल फंड इंडेक्स में आई 16.75% की गिरावट, SIP जारी रखे या मार्केट स्थिर होने का करें इंतजार?

Mutual funds: कमजोर वैश्विक संकेतों,बढ़ती मुद्रास्फीति और वैश्विक मंदी की चिंताओं के बाद भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट आई है, जिसके कारण स्मॉल-कैप म्यूचुअल फंड इंडेक्स में 16.75% की गिरावट आई है। ऐसी स्थिति में हमें अपनी SIP (Systematic Investment Plan) जारी रखनी या मार्केट स्थिर होने का इंतजार करना चाहिए?

Mutual funds: इन्वेस्टमेंट में रिटर्न के लिहाज से अभी काफी बुरा दौर चल रहा है। शेयर मार्केट में पैसा रिटर्न देने के बजाय डूब रहा है। वहीं क्रिप्टो मार्केट का हाल तो एक दम ही बुरा है। इसके साथ ही बैंक भी FD पर महंगाई दर से नीचे का रिटर्न दे रहा है। कमजोर वैश्विक संकेतों, बढ़ती मुद्रास्फीति और वैश्विक मंदी की चिंताओं के बाद भारतीय शेयर मार्केट में आई गिरावट से निफ्टी 50 इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स दोनों में 10% से अधिक की गिरावट आई है।

