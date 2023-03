YouTube के माध्यम से स्टॉक हेराफेरी: SEBI ने अभिनेता अरशद वारसी सहित 31 अन्य लोगों पर लगाया प्रतिबंध

Submitted by:

Sebi ने फिल्म एक्टर अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेटी और साधना ब्रॉडकास्ट के प्रमोटर्स सहित 31 अन्य लोगों को शेयर मार्केट में कोरोबार करने पर रोक लगा दी है। सेवी ने यह कार्रवाई YouTube के माध्यम से स्टॉक हेराफेरी करने की शिकायतें मिलने के बाद की है।

Stock manipulation via YouTube: Sebi bans actor Arshad Warsi, among 31 others