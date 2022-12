एयरपोर्ट पर अब चार्जर और लैपटॉप को बैग से निकालने की नहीं पड़ेगी जरूरत, जानिए क्यों

एयरपोर्ट में अब जल्द ही यात्री बैग से लैपटॉप, मोबाइल और चार्जर निकाले बिना एंट्री कर पाएंगे, जिसके लिए नए मॉडर्न स्कैनर्स लगाए जाएंगे। इन स्कैनर्स के द्वारा इलेक्ट्रानिक डिवाइस को बैग से निकाले बिना ही स्क्रीनिंग हो जाएगी।

Taking Out Phones, Chargers For Security Check At Airport Could End Soon