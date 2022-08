Tata Salt Price Hike: हर घर में यूज होने वाला टाटा का नमक होने वाला है महंगा, जानिए क्या है इसकी वजह

Tata Salt Price Hike: देश के अधिकतर घरों में यूज होने वाला टाटा का नमक (Tata Salt) महंगा होने वाला है। इस बात के संकेत कंपनी की ओर से मिले है। टाटा नमक की कीमत में बढ़ोतरी का मतलब है कि मंहगाई से जूझ रहे आम लोगों को एक और झटका लगेगा।

Tata Salt Price Hike Company Indicate to Hike the Price of salt Know Reason