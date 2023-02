रिटायर्ड व वरिष्ठ नागरिकों के पास छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने का सुनहरा मौका

Submitted by:

छोटी बचत योजनाओं के निवेशकों पर सरकार मेहरबान हो गई है। खास तौर पर रिटायर्ड व वरिष्ठ नागरिकों को सरकार ने इस बार के बजट में निवेश का सुनहरा मौका दिया है, जिसमें वह अपने निवेश पर बिना जोखिम के अच्छा रिटर्न पा सकते हैं।

Union Budget: Gen Silver gets a golden opportunity to make nest egg in small savings bigger