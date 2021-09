केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की सराहना, छह राज्यों में दी गई सौ प्रतिशत कोरोना वैक्सीन की पहली डोज

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) ने छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों-गोवा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की 100 प्रतिशत वयस्क आबादी को पहली कोरोना वैक्सीन खुराक देने के लिए सराहना की।

इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों की जमकर सराहना की है। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव को लेकर हर राज्य वैक्सीनेशन को तेजी से बढ़ा रहा है। देश भर में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज को लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें: Assembly Election 2022: यूपी और गोवा के चुनावी अखाड़े में उतरेगी शिवसेना, संजय राउत ने किया ऐलान

Union Health Minister Mansukh Mandaviya lauds 6 states and UTs - Goa, Himachal Pradesh, Ladakh, Sikkim, Lakshadweep, Dadra & Nagar Haveli, and Daman & Diu for administering the first #COVID19 vaccine dose to 100% of the adult population pic.twitter.com/lfCXbGcFbK