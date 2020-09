टैक्स विवाद मामले में भारत को Vodafone Group से मिली हार, सरकार के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में जीता 20,000 करोड़ टैक्स का मुकदमा

नई दिल्ली। Vodafone wins international arbitration against India: वोडाफोन ग्रुप पीएलसी (Vodafone Group Plc) और भारत सरकार के साथ चल रहा विवाद अब खत्म हो चुका है। Vodafone Group Plcने भारत सरकार के खिलाफ चल रहा 20,000 करोड़ का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का केस जीत लिया है। द हॉग कोर्ट (The Hague Court) ने शुक्रवार के दिन भारत सरकार के खिलाफ यह फैसला सुनाते हुए कहा है कि भारतीय टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने काम को सही तरीके से नही किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत सरकार ने वोडाफोन(Vodafone) पर जो टैक्स लगाए है, वो भारत और नीदरलैंड के बीच हुए समझौते का उल्लंघन है।

