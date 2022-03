अमरीकन कंपनी में एक और भारतीय को बड़ी जिम्मेदारी, जानिए कौन है राज सुब्रमण्यम जिसे Fedex ने बनाया सीईओ

अमरीकन कंपनियों में लगातार भारतीय मूल के लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। इसी कड़ी में अब एक और नया नाम जुड़ गया है। अमरीकन कंपनी फेडेक्स ने राज सुब्रमण्यम को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। राज सुब्रमण्यम इंडियन-अमरीकन हैं।

दुनिया की सबसे बड़ी कुरियर कंपनियों में शुमार अमरीकन फर्म फेडेक्स ने भारतीय मूल के राज सुब्रमण्यम को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। फिलहाल डब्ल्यू स्मिथ फेडेक्स कंपनी के चेयरमैन एवं सीईओ हैं, लेकिन स्मिथ 1 जून को इस पद से हट जाएंगे और फिर राज सुब्रमण्यन को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। बता दें कि, वर्ष 1971 में फेडेस्क की शुरुआत हुई थी। मौजूदा समय में इस कंपनी में दुनियाभर में 6,00,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। यानी राज सुब्रमण्यम के हाथ के नीचे अब छह लाख कर्मचारी काम करेंगे। अपनी नई जिम्मेदारी के बारे में उन्होंने कहा कि वह बोर्ड के कामकाज के साथ ही वैश्विक महत्व के मसलों पर फोकस करेंगे।

