LIC के शेयरों में आएगी जबरदस्त तेजी? कंपनी का मुनाफा 262 गुना बढ़ा

LIC: लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (LIC) ने जून 2022 के क्वाटर रिजल्ट का ऐलान किया है, जिसमें पिछले साल इसी क्वाटर रिजल्ट के मुकाबले अच्छा मुनाफा देखने को मिला है। LIC के अनुसार जून 2022 के क्वाटर में कंपनी की कुल 1,68,881 करोड़ रुपए इनकम है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के जून क्वाटर के मुकाबले 262.65 गुना है।

LIC: देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी LIC शेयर मार्केट में लिस्टिंग के बाद से अब तक निवेशकों के करोड़ों रुपए डुबो दिए हैं। यह लगातार नए लो का रिकार्ड बना रहा है। आपको बता दें कि यह शेयर मार्केट में 17 मई 2022 को इशू प्राइस से 9% लिस्ट हुआ था। शुक्रवार यानी कल पिछले ट्रेडिंग डे में यह 682.35 रुपए ट्रेड होकर बंद हुआ है, जिसका मार्केट कैप घटकर 4.31 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसी बीच LIC ने क्वाटर रिजल्ट जारी किया है, जिसमें निवेशकों के लिए अच्छी खबर आई है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के जून क्वाटर के मुकाबले वर्तमान फाइनेंशियल ईयर में 262.65 गुना बढ़ गया है।

Will there be a tremendous rise in LIC shares? Company's profit increased 262 times