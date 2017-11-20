19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

बसपा के पूर्व सांसद समेत दर्जनों सपा में शामिल

भाजपा दूसरे के काम को अपना बताने का झूठ प्रचार करती है

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anil Ankur

Nov 20, 2017

bsp leader joined sp

bsp leader joined sp

लखनऊ. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भेंट उपरान्त उनके नेतृृत्व में आस्था जताते हुए बसपा छोड़कर बाराबंकी के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सहित कई पूर्व प्रत्याशी विधानसभा, जिला पंचायत सदस्य तथा ग्राम प्रधान बडी संख्या में अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए।
बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वालों में प्रमुख हैं श्री कमला प्रसाद रावत, दो बार सांसद, तीन बार विधायक एवं उ0प्र0 सरकार में मंत्री रहे।
श्री हफीज भारती पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बाराबंकी और वर्तमान मंे बसपा के पुनः प्रत्याशी, जो अब चुनाव मैदान से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में हट गए है। श्रीमती धर्मी रावत, पूर्व विधायक सिद्धौर, वेदप्रकाश रावत पूर्व प्रत्याशी विधानसभा जैदपुर, श्रीमती लल्ली रावत सदस्य जिला पंचायत तथा नजरूद््दीन, निजामुद््दीन (ग्राम प्रधान) अजीज अहमद अज्जू एवं रामराज यादव आदि आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं।
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के माध्यम से यूपी के विकास को तेज रफ्तार दिये जाने का काम हुआ था। शहरों में आवागमन बेहतर करने के लिये जहां एक ओर राजधानी लखनऊ में मेट्रो की शुरूआत समाजवादियों ने की थी वहीं कानपुर और प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र बनारस के लिए डीपीआर की मंजूरी देने में भी समाजवादी सरकार का योगदान रहा है। आठ महीने में 11 लाख आवास देने का मुख्यमंत्री जी का बयान बेहद हास्यास्पद और निराधार है। भाजपा को वह बताना चाहिए कि छह महीने से बालू मौरंग नहीं मिल रहे फिर आवास कहां से बन गये।
उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिये 1090 की व्यवस्था की गयी थी, जिसकी सराहना मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने भी की। इसके अतिरिक्त पूरे देश में सबसे अधिक एलईडी लाईट वितरण समाजवादी सरकार द्वारा करवाने की प्रशंसा केन्द्र सरकार के ऊर्जामंत्री ने भी कई बार सार्वजनिक मंचों से किया।
यादव ने कहा कि देश और प्रदेश के सामने सबसे बड़ा सवाल बेरोजगारी और किसानों की बदहाली का है। लेकिन भाजपा सरकार सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रही हैं। समाजवादी दिखावे में भरोसा नहीं करते हैं। समाजवादियों का हमेशा से मानना है कि धर्म-आस्था व्यक्तिगत मामला है। इसको लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा दूसरे के काम को अपना बताने का झूठ प्रचार करती है। नोटबंदी और जीएसटी से देश और प्रदेश का आर्थिक ढ़ांचा बदहाल हुआ है। राज्य सरकार के पास विकास का कोई एजेण्डा नहीं है। गड्ढ़ा मुक्त सड़क के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया। यह सरकार विकास और किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी विपक्ष में रहते हुए सरकार पर दबाव बनाएगी कि जल्द से जल्द पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का काम शुरू किया जाए। जनता भाजपा के भ्रमजाल को जान गयी है जिसका जवाब निकाय चुनाव में उन्हें सबक सिखा कर देगी। उत्तर प्रदेश की जनता का समाजवादी पार्टी पर पूरा भरोसा है।
अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े आत्मविश्वास से झूठ बोल लेते हैं। ये कहते है कि हमें 15 साल का कूड़ा और भ्रष्टाचार मिटाना है। लखनऊ, मुरादाबाद, गाजियाबाद में इन्हीं की पार्टी भाजपा के मेयर थे।
उन्होंने कहा कि भाजपा का कूड़े और गंदे नाले से पुराना रिश्ता है। भाजपा के लोग जब कभी निकलते हैं, झाड़ू लेकर निकलते है। तब हाथ में ग्लब्स मुंह पर मास्क क्यों लगाते हैं? प्रधानमंत्री कब से झांड़ू लगा रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान पर बीबीसी ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें छोटे-छोटे बच्चे और लड़कियां गुजरात में शौच के लिये खेतों में जा रहे है

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Nov 2017 08:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / बसपा के पूर्व सांसद समेत दर्जनों सपा में शामिल

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

भाजपा सांसद बोले- विपक्ष भगवान श्रीराम को टारगेट कर रहा… यह सोची समझी साजिश

लखनऊ

योगी सरकार का तोहफा, यूपी में 2026 में 1.5 लाख पदों पर होगी भर्ती, 10 लाख सरकारी नौकरी का बनेगा रिकॉर्ड

Uttar Pradesh recruitment 2026
शिक्षा

ऑक्सीजन सिलेंडर संग विधानसभा पहुंचे सपा विधायक, प्रदूषण और कफ सिरप मुद्दे पर सरकार घिरी

प्रदूषण, माफिया राज और सरकार की नाकामी को लेकर साधा निशाना (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

Shivpal Yadav Targets BJP:  SIR पर शिवपाल यादव का बड़ा वार, बोले भाजपा का षड्यंत्र सपा सड़क से सदन तक लड़ेगी

शिवपाल यादव का बड़ा बयान, बोले-भाजपा के षड्यंत्र को सपा सड़क से सदन तक लड़ेगी (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

SIR और कफ सिरप कांड पर घमासान, यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र हंगामेदार शुरुआत

विपक्ष ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति, पहले दिन से तीखी बहस के संकेत (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.