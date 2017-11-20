बसपा के पूर्व सांसद समेत दर्जनों सपा में शामिल

लखनऊ. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भेंट उपरान्त उनके नेतृृत्व में आस्था जताते हुए बसपा छोड़कर बाराबंकी के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सहित कई पूर्व प्रत्याशी विधानसभा, जिला पंचायत सदस्य तथा ग्राम प्रधान बडी संख्या में अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए।

बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वालों में प्रमुख हैं श्री कमला प्रसाद रावत, दो बार सांसद, तीन बार विधायक एवं उ0प्र0 सरकार में मंत्री रहे।

श्री हफीज भारती पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बाराबंकी और वर्तमान मंे बसपा के पुनः प्रत्याशी, जो अब चुनाव मैदान से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में हट गए है। श्रीमती धर्मी रावत, पूर्व विधायक सिद्धौर, वेदप्रकाश रावत पूर्व प्रत्याशी विधानसभा जैदपुर, श्रीमती लल्ली रावत सदस्य जिला पंचायत तथा नजरूद््दीन, निजामुद््दीन (ग्राम प्रधान) अजीज अहमद अज्जू एवं रामराज यादव आदि आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के माध्यम से यूपी के विकास को तेज रफ्तार दिये जाने का काम हुआ था। शहरों में आवागमन बेहतर करने के लिये जहां एक ओर राजधानी लखनऊ में मेट्रो की शुरूआत समाजवादियों ने की थी वहीं कानपुर और प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र बनारस के लिए डीपीआर की मंजूरी देने में भी समाजवादी सरकार का योगदान रहा है। आठ महीने में 11 लाख आवास देने का मुख्यमंत्री जी का बयान बेहद हास्यास्पद और निराधार है। भाजपा को वह बताना चाहिए कि छह महीने से बालू मौरंग नहीं मिल रहे फिर आवास कहां से बन गये।

उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिये 1090 की व्यवस्था की गयी थी, जिसकी सराहना मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने भी की। इसके अतिरिक्त पूरे देश में सबसे अधिक एलईडी लाईट वितरण समाजवादी सरकार द्वारा करवाने की प्रशंसा केन्द्र सरकार के ऊर्जामंत्री ने भी कई बार सार्वजनिक मंचों से किया।

यादव ने कहा कि देश और प्रदेश के सामने सबसे बड़ा सवाल बेरोजगारी और किसानों की बदहाली का है। लेकिन भाजपा सरकार सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रही हैं। समाजवादी दिखावे में भरोसा नहीं करते हैं। समाजवादियों का हमेशा से मानना है कि धर्म-आस्था व्यक्तिगत मामला है। इसको लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए।