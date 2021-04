अगले महीने नई Seltos-Sonet लॉन्च करेगी Kia, कई बदलाव संभव

नई दिल्ली। किआ (Kia) ने आधिकारिक तौर पर भारत में अपना नया कॉरपोरेट लोगो और ब्रांड फिलॉसफी 'मूवमेंट्स दैट इंस्पायर' जारी किया है। अपनी नई रणनीति के एक हिस्से के रूप में कंपनी मई 2021 के पहले सप्ताह में भारत में किआ सेल्टोस और सोनट के नए रिफ्रेश किए गए मॉडल लॉन्च करेगी। इनमें नया ब्रांड लोगो और तमाम अपडेटेड फीचर्स होंगे।

फिलहाल, कंपनी ने अपडेटेड मॉडलों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, हालांकि उम्मीद की जा रही है कि इन दोनों गाड़ियों के लुक्स में कुछ मामूली ट्वीक्स के साथ बेहतर आराम के फीचर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कंपनी 2022 की शुरुआत में एक नई कार भी लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने अपने ब्रांड रीजिग के एक हिस्से के रूप में अपना नाम आधिकारिक तौर पर किआ मोटर्स इंडिया से किआ इंडिया में बदल दिया है।

कंपनी की प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी पर टिप्पणी करते हुए किआ इंडिया के उपाध्यक्ष और बिक्री और विपणन के प्रमुख हरदीप सिंह बराड़ ने कहा, "हम भविष्य की गतिशीलता के लिए इनोवेशन लाने और भारतीय दर्शकों के लिए नवीनतम उत्पादों की पेशकश करने के लिए बैटन को जारी रखेंगे। इसलिए, हम अगले महीने की शुरुआत में Seltos और Sonet के रिफ्रेश स्वरूप को पेश करने के साथ बीच-बीच में कुछ सरप्राइज देंगे और अगले साल की शुरुआत में एक नए सेगमेंट में प्रवेश करेंगे।"

