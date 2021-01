लॉन्चिंग से पहले 2021 Renault Kiger को लेकर बड़ा अपडेट

नई दिल्ली। आगामी 28 जनवरी को सबकॉम्पैक्ट एसयूवी Renault Kiger की वैश्विक तौर पर होने वाली आधिकारिक लॉन्चिंग से पहले एक बार फिर से इसका टीजर सामने आया है। इस कार के कॉन्सेप्ट वर्जन को पिछले साल नवंबर में पेश किया गया था और फ्रेंच कार निर्माता के अनुसार फाइनल प्रोडक्शन वर्जन काफी हद तक कॉन्सेप्ट वर्जन पर आधारित होगा।

Must Read: कार चालकों के लिए काम की वो 7 बातें, जिन्हें हमेशा करेंगे फॉलो तो हर सफर रहेगा सुहाना

Renault Kiger को उसी CMF-A + प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा जिस पर निसान मैग्नाइट पर बनाया गया है। वास्तव में दोनों मॉडल इतनी बारीकी से एक-दूसरे जैसे होंगे कि प्लेटफॉर्म के अलावा इनमें कुछ हद तक पावरट्रेन और फीचर्स भी मिलते-जुलते दिखेंगे। देश में रेनॉ-निसान एलायंस प्लांट में ही स्थानीय रूप से Kiger का उत्पादन किया जाएगा, जो कि तमिलनाडु के ओरगादाम में स्थित है।

Kiger के जरिये Renault मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़्ज़ा, किआ सोनेट, हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा XUV300, जैसी भारत में अन्य सब-कम्पैक्ट एसयूवी को टक्कर देने जा रही है।

Three words to describe the #RenaultKIGER Showcar?

Energy, fun, and power. Its fresh and sporty design adapts to all terrains, be it the steel and glass buildings in town or the green and lush hills beyond. #DrivenByInstinct pic.twitter.com/BhravCMOec