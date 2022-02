नई Maruti Baleno के ये फीचर्स बना देंगे दीवाना! जानिए पहले से कितनी बदल गई ये कार

2022 Maruti Suzuki की आधिकारिक बुकिंग शुरू की जा चुकी है, इस प्रीमियम हैचबैक कार को कंपनी बिल्कुल नए अंदाज में पेश कर रही है, जो कि इसे मौजूदा मॉडल से अलग बनाते हैं। न केवल इसके डिज़ाइन में बदलाव देखने को मिलेगा बल्कि इसमें कुछ ख़ास फीचर्स को भी शामिल किया गया है जो कि ग्राहकों को आकर्षित करने में कामयाब होगी।

Maruti Suzuki Baleno To Be Launch With New Features