नए अवतार में आ रही है नई Hyundai Grand i10 Nios, लॉन्च से पहले डिटेल्स हुईं लीक! टेस्टिंग के दौरान आई नज़र

New Swift से होगी कांटे की टक्कर



खबर यह भी है कि Maruti Suzuki All New Swift को भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, ऐसे में नई Grand i10 Nios के आने से यह सेगमेंट और चमकेगा। क्योंकि इस सेगमेंट में केवल यही दो ऐसी गाड़ियां हैं जिन पर ग्राहकों की नज़रें टिकी रहती हैं।