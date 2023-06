4 जुलाई को लॉन्च होगी नई Kia Seltos, नए इंजन से लेकर डिजाइन में होंगे बड़े बदलाव

4 जुलाई को लॉन्च होगी नई Kia Seltos, नए इंजन से लेकर डिजाइन में होंगे बड़े बदलाव

Published: Jun 20, 2023 03:46:30 pm Submitted by: Bani Kalra

All New Kia Seltos: किआ अब अपनी नई फेसलिफ्ट सेल्टॉस (New Seltos) को भारत में 4 जुलाई के दिन लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने इसके लिए आधिकारिक घोषणा भी कर दी है।