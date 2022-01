इन 5 गाड़ियों का है लोगों को बेसब्री से इंतज़ार, जानिए कब होंगी लॉन्च

5 Most Anticipated Car Launches In India In 2022: देश-विदेश की कई बड़ी कार निर्माता कंपनियां इस साल अपनी नई गाड़ियों को लॉन्च करने वाली हैं। लोगों को भी इन गाड़ियों का बेसब्री से इंतज़ार है।

January 13, 2022

2022 भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए एक बड़ा साल होने वाला है। देश-विदेश की कई बड़ी कार निर्माता कंपनियां इस साल अपनी नई गाड़ियों को लॉन्च करने वाली हैं। पिछले साल सेमीकंडक्टर चिप्स की वैश्विक कमी से कुछ निराशा ज़रूर रही, पर इस साल ये कार निर्माता कंपनियां पुरे जोश के साथ भारतीय मार्केट में नई गाड़ियों के लॉन्च के साथ धूम मचाने के लिए तैयार हैं। इन पर लोगों की भी निगाहें टिकी हुई हैं और वो बेसब्री से इनका इंतज़ार कर रहे हैं।

5 Most Anticipated Car Launches In India In 2022



आइए एक नज़र डालते है इस साल देश में लॉन्च होने वाली ऐसी 5 गाड़ियों पर, जिनका लोग सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।



Maruti Suzuki Vitara Brezza 2022

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुज़ुकी अपनी मौजूदा लोकप्रिय एसयूवी विटारा ब्रेज़ा (Vitara Brezza) को एक नए अवतार में इसी साल पेश करने वाली है। कंपनी की तरफ से नई विटारा ब्रेज़ा 2022 एसयूवी को पिछले मॉडल से नई डिज़ाइन और स्पोर्टी लुक दिए गए हैं। इस नई कार में बड़ा इन्फोटेन्मेंट सिस्टम, वायरलैस चार्जर, Apple Carplay, Android Auto, क्लाइमेट कंट्रोल, हेडलाइट कंट्रोल, इलेक्ट्रिक सनरूफ, एडवांस्ड कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पैडल शिफ्टर्स, रिमोट इंजन स्टार्ट/स्टॉप और अन्य कई बेहतरीन फीचर्स इस एसयूवी में देखने को मिलेंगे। नई विटारा ब्रेज़ा 2022 मारुति की पहली ऐसी कार होगी जिसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ का इस्तेमाल होगा। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल होगा, जो 105bhp पावर और 138Nm टॉर्क जनरेट करेगा। साथ ही इस नई कार में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलने की संभावना है।



अनुमानित लॉन्च: मिड 2022 में।

अनुमानित कीमत: 11-18 लाख रुपये।



Jeep Meridian





Jeep कंपनी अपनी रीबैज्ड Meridian 7 सीटर कार को इसी साल लॉन्च करने की तैयारी में है। शानदार फीचर्स के साथ इस कार में 2.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीज़ल इंजन का इस्तेमाल होगा, जिससे 173bhp पावर और 200Nm टॉर्क मिलेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार इस कार में 48V माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम मिलने की भी संभावना है। साथ ही इस कार में 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा।



अनुमानित लॉन्च: 2022 के मिड तक।

अनुमानित कीमत: 19-32 लाख रुपये।



Mahindra Scorpio New-Generation



महिंद्रा की नई स्कॉर्पिओ को इसी साल लॉन्च किया जाएगा। नई डिज़ाइन के साथ ही इस कार में कई शानदार फीचर्स भी मिलेंगे। कंपनी की तरफ से स्कॉर्पिओ के नए एडिशन में 2.0 लीटर mHawk टर्बो इंजन का इस्तेमाल होगा, जो 155bhp पावर और 360Nm टॉर्क जनरेट करेगा। साथ ही 2.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन भी मिलेगा जिससे 150bhp पावर और 300Nm टॉर्क मिलेगा। साथ ही इस कार में 6-स्पीड गियरबॉक्स को मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ऑप्शंस के साथ पेश किया जाएगा।



अनुमानित लॉन्च: 2022 के मिड तक।

अनुमानित कीमत: 9-17 लाख रुपये।



Maruti Suzuki Jimny



मारुति सुज़ुकी की 5 दरवाज़ों वाली एसयूवी को इसी साल देश में लॉन्च किया जाएगा। जिम्नी को मज़बूती के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिससे यह ऑफ-रोडिंग को भी आसान बनाती है। इस एसयूवी में LED हेडलैम्प्स और टेललैम्प्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, क्रूज़ कंट्रोल, 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, Apple CarPlay और Android Auto कनेक्टिविटी, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर AC वेंट और अन्य कई बेहतरीन फीचर्स मिलेंगे। इसमें मारुति के 12V SHVS माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ 1.5 लीटर K15B पेट्रोल इंजन मिल सकता है। इससे कार को 102bhp पावर और 138Nm टॉर्क मिलेगा। साथ ही मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स और 4-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का भी ऑप्शन मिलेगा।



अनुमानित लॉन्च: 2022 के पहले हाफ में।

अनुमानित कीमत: 9-14 लाख रुपये।



Hyundai Tucson 2022

