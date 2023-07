6 लाख से कम कीमत में मिलने वाली बेस्ट SUVs, माइलेज भी 27km के पार

Submitted by:

Best SUV under 6 Lakh in India: देश में SUVs का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है । एंट्री लेवल से लेकर मिड साइज़ SUV की डिमांड लगातार बढ़ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा मांग एंट्री SUVs की है। यह प्राइस सेगमेंट उन ग्राहकों को लुभा रहा है जोकि हैचबैक और सेडान कारों से बोर हो गये हैं और कुछ नया चाहते हैं। SUV में सीट हाईट बेहतर मिलती है जिसकी वजह से रोड की विजिबिलिटी काफी बेहतर बनती है और ड्राइव करने में आत्मविश्वास बनता है। इतना ही पावर के साथ बेहतर माइलेज और सेफ्टी भी आपको मिलती है। अगर आप भी एक नई एंट्री लेवल SUV खरीदने की सोच रहे हैं यहां हम आपको देश में मौजूदा मॉडल्स की जानकारी दे रहे हैं जिनकी कीमत 6 लाख से शुरू हो रही है....