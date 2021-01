भारत में लॉन्च हुई BMW 220i M Sport, जानिए दाम और काम

नई दिल्ली। बीएमडब्ल्यू इंडिया (BMW India) ने मंगलवार को 2 सीरीज ग्रैन कूपे (2 Series Gran Coupe) को एक नए पेट्रोल वेरिएंट में 40.90 लाख रुपये के इंट्रोडक्ट्री दाम में लॉन्च किया। बीएमडब्ल्यू ग्रुप प्लांट चेन्नई में स्थानीय रूप से निर्मित नई BMW 220i अब 'M Sport' पैकेज में आती है। अब इस गाड़ी का पेट्रोल वेरिएंट दो मौजूदा डीजल वेरिएंट के साथ जोड़कर इसके तीन वेरिएंट बनाता है।

BMW 220i कार 8 स्पीड स्टेपट्रॉनिक स्पोर्ट ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ दो लीटर ट्विन टर्बो फोर-सिलेंडर पेट्रोल इंजन 190 hp का आउटपुट और 1350-4600 rpm पर 280 Nm का अधिकतम टॉर्क पैदा करती है। यह नई कार केवल 7.1 सेकेंड में शून्य से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर पहुंच जाती है।

BMW 220d का दो लीटर चार सिलेंडर डीजल इंजन 190 hp का आउटपुट और 1,750-2,500 आरपीएम पर 400 Nm का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है। कार केवल 7.5 सेकेंड में शून्य से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है।

जहां तक इस नई कार के लुक्स की बात है तो नई BMW 220i M Sport को एक स्पोर्टी डिजाइन मिलता है। फुल-एलईडी हेडलाइट्स और नए लुक्स वाली बीएमडब्ल्यू किडनी ग्रिल इसे और आकर्षक बनाती हैं। वहीं, इसकी फुल-एलईडी टेललाइट्स गाड़ी के रीयर में बीच के हिस्से तक आती है और इसके लुक्स को दमदार दिखाती हैं।

बात करें इंटीरियर की तो नई BMW 220i M Sport बेहतरीन मैटेरियल के साथ ड्राइवर-केंद्रित कॉकपिट के साथ काफी जगह देने वाली है। नई डिज़ाइन की स्पोर्ट सीट्स, पीछे के यात्रियों के लिए पर्याप्त नी-रूम और बड़े पैनोरमा ग्लास सनरूफ कार के अंदर आलीशान बढ़ाने के साथ इसे किसी कमरे जैसा बनाने की कोशिश करते हैं।

कार के 430 लीटर बूटस्पेस को 40/20/40 स्प्लिट रियर सीट बैकरेस्ट को फोल्ड करके बढ़ाया जा सकता है। ज्यादा स्थान बनाने के लिए पीछे की सीट को पूरी तरह से मोड़ा जा सकता है।

