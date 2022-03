बाइक की कीमत में मिल रही है Maruti Alto, सिर्फ 49,000 में खरीदने का आखिरी मौका

अगर आप कम कीमत में एक Used मारुति सुजुकी Alto कर खरीदने का मन बना रहे है तो यहां हम कुछ अच्छे मॉडल की जानकारी दे रहे।

Published: March 14, 2022 10:57:42 am

जितना नई कार खरीदना आसान है उतना ही आज के समय में एक Used कार खरीदना भी है। आजकल की ऐसी वेबसाइट आ गई हैं जहां आपको सर्टिफाइड Used कार आसानी से बढ़िया दाम में मिल जायेगी। इस समय Maruti True Value, Mahindra First choice, ola Auto, car dekho, spinny और Cars24 जैसे कई पॉपुलर ब्रांड्स हैं जहां आप डील कर सकते हैं। अगर आप कम कीमत में एक Used मारुति सुजुकी Alto कर खरीदने का मन बना रहे है तो यहां हम कुछ अच्छे मॉडल की जानकारी दे रहे।

सिर्फ 49,000 में खरीदें Martui Alto Used कार मार्केट में आपको कई ऑप्शन मिल जायेंगे, जैसी आपकी जरूरत वैसा मॉडल इस समय उपलब्ध है। Maruti True Value पर इस समय एक used (सेकंडहैंड) मारुति alto कार उपलब्ध है। इस कार का रजिस्ट्रेशन Bahadurgar शहर का है। यह कार कुल 90,000 चली है। यह 1st ओनर कार है। यह साल 2007 का मॉडल है और इसकी डिमांड 49,000 रुपये बताई जा रही है। गाड़ी साफ़-सुथरी है। सिल्वर कलर में यह कार आपको मिलेगी। True Value पर इस कार से जुड़ी सभी जरूरी जनकारियां आपको मिल जायेंगी।

85,000 में Alto STD Maruti True Value पर एक used Alto STDमॉडल उपलब्ध है जिसकी डिमांड 85,000 रुपये है। यह कार 85,808 किलोमीटर तक चली है और इसका रजिस्ट्रेशन शिमला का है। यह 2nd ओनर कार है। यह साल 2007 का मॉडल है। तस्वीरों के मुताबिक कार का कलर डार्क ग्रे कलर में है। True Value पर इस कार से जुड़ी सभी जरूरी जनकारियां आपको मिल जायेंगी।

इन बातों का भी रखें ध्यान एक Used कार खरीदते समय उसके पूरे पेपर्स की जांच जरूर कर लें, साथ ही पिछले 2-3 साल में नो क्लेम बोनस ट्रैक करें। ध्यान रहे सभी पेपर्स ओरिजिनल ही देखें, फोटो कॉपी, या मोबाइल में पेपर्स न देखें, यह धोखा हो सकता है। गाड़ी की एक टेस्ट ड्राइव जरूर करके देख लें जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कार में कोई दिक्कत या इंजन शोर तो नहीं है।

