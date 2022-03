यहां सिर्फ 75,000 में मिल रही है डीजल Maruti Swift, बची हैं सिर्फ इतनी यूनिट

आजकल नई कार की तरह एक used car खरीदना भी आसान हो गया है। कई ब्रांड्स मार्केट में आ गये हैं जोकि पुरानी अच्छी कारों में डील करते हैं और आपको डील के दौरान वैसा ही एक्सपीरियंस देते हैं जैसा कि एक नई कार खरीदते समय होता है।

अगर आप पहली बार कार खरीदने की सोच रहे हैं और आपका बजट कम है तो आप इस समय सही खबर को पढ़ रहे हैं। आजकल नई कार की तरह एक used car खरीदना भी आसान हो गया है। कई ब्रांड्स मार्केट में आ गये हैं जोकि पुरानी अच्छी कारों में डील करते हैं और आपको डील के दौरान वैसा ही एक्सपीरियंस देते हैं जैसा कि एक नई कार खरीदते समय होता है। इस समय Maruti True Value, Mahindra First choice, ola Auto, car dekho, spinny और Cars24 जैसे कई पॉपुलर ब्रांड्स हैं जहां आप डील कर सकते हैं। यहां आपको सर्टिफाइड Used कार आसानी से बढ़िया दाम में मिल जायेगी। अगर आप कम कीमत में एक Used मारुति सुजुकी Swift कार खरीदने का मन बना रहे है तो यहां हम कुछ अच्छे मॉडल की जानकारी दे रहे।