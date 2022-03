Jaipur में महज 95 हजार में मिल रही है Maruti Alto, कार चलाने का सपना होगा सच

अगर आप एक बढ़िया used Alto कार खरीदने की सोच रहे हैं तो इस समय ट्रू वैल्यू पर एक मॉडल आया है जिसकी डिमांड 95 हजार रुपये है

Published: March 10, 2022 08:56:35 am

नई-नई कारों से एक तरफ जहां भारतीय कार बाजार सजे हुए हैं तो वहीं used कारों से भी बाजार में रौनक छाई हुई है। सेकंड हैंड/Used कार बाजार सबसे ज्यादा ऐसे ग्राहकों को लुबाता है जिनका बजट एक नई कार खरीदने का नहीं होता। हांलाकि आपको ऑप्शन काफी मिल जायेंगे लेकिन सही जगह से अगर डील की जाए तो यह फायदे का सौदा साबित हो सकती है। एक अच्छी used कार खरीदने के लिए आप मारुति ट्रू वैल्यू, Olx Auto और महिंद्रा फर्स्ट चॉइस पर जा सकते हैं। अगर आप एक बढ़िया used Alto कार खरीदने की सोच रहे हैं तो इस समय ट्रू वैल्यू पर एक मॉडल आया है। इस रिपोर्ट में हम आपको उसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं।