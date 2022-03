यहां सिर्फ 75000 में मिल रही है Maruti Swift, इस बार मौका है आखिरी

अगर आप भी एक पुरानी Swift खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इस रिपोर्ट पर जरूर गौर करें, क्योंकि True Value स्कूटर-बाइक से भी सस्ती स्विफ्ट मिल रही है।

देश में सेकंड हैंड कार (used car) का मार्केट अब इतना बड़ा हो गया है कि लोगों के पास ऑप्शन की कम नहीं है, नए-नए प्लेयर्स इस बिजनेस में हाथ आजमा रहे हैं। जिन लोगों का बजट एक नई कार खरीदने का नहीं होता यानी फिर ऐसे लोग जो पहली बार एक सस्ती कार की तलाश में रहते हैं। ऐसे लोगों को पुरानी कार आकर्षित करती हैं इतना ही नहीं कुछ लोग कार सीखने के लिए भी पुरानी कार खरीदना पसंद करते हैं बाद में वो लोग नई कार पर शिफ्ट हो जाते हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको सेकंड हैंड Maruti Swift के बारे में बाते रहे हैं। यह एक ऐसा मॉडल है जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होती। अगर आप भी एक पुरानी Swift खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इस रिपोर्ट पर जरूर गौर करें, क्योंकि True Value स्कूटर-बाइक से भी सस्ती स्विफ्ट मिल रही है।

Maruti Swift VDI (डिमांड: 75000 रुपये)

Maruti True Value एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहां आपको कंपनी की ही सेकंडहैंड (Used car) कारें आसानी से मिल जायेंगी। अगर आप एक used swift कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं और वो भी अच्छी कंडीशन में तो यहां पर एक पुरानी swift कार उपलब्ध है जोकि एक टू-व्हीलर से भी कम कीमत में मिल रही है। वेबसाइट के मुताबिक यह मॉडल साल 2010 मॉडल की Swift VDI मौजूदा है जोकि कुल 1,69,563 किलोमीटर तक चली हुई है। इसका रजिस्ट्रेशन Nizamabad का है। यह एक 2nd Owner मॉडल है। फोटो में कार साफ-सुथरी है। यह डीजल कार है। यह सफ़ेद कलर में आपको मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप True Value की वेबसाइट पर जा सकते हैं।