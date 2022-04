जरूरी ख़बर! दिल्ली में कार खरीदना पड़ेगा महंगा, वाहनों पर Road Tax बढ़ाने की तैयारी में सरकार

दिल्ली में प्राइवेट कारों पर रोड टैक्स वर्तमान में वाहन के फ़्यूल टाइप और प्राइस बैंड के आधार पर 4% और 12.5% के बीच है। अगर कार किसी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है तो रोड टैक्स तकरीबन 25 फीसदी और ज्यादा है।

Road Tax on Vehicles in Delhi: यदि आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो ये ख़बर आपके लिए बेहद जरूरी है। प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों पर रोड टैक्स (Road Tax) बढ़ाने की संभावना तलाश रही दिल्ली सरकार के साथ राजधानी में कार खरीदना अब महंगा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के दावों के अनुसार, राज्य परिवहन विभाग ने हाल ही में वित्त विभाग को कुछ सेग्मेंट के वाहनों पर रोड टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। बताया जा रहा है कि, जब ये प्रस्ताव एक बार आगे बढ़ जाएगा तो परिवहन विभाग एक विस्तृत योजना तैयार करेगा।

प्रतिकात्मक तस्वीर: Road Tax on Vehicles in Delhi May Go Up