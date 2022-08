26 अगस्त को भारत में लॉन्च होगी 8 गियर वाली ये खूबसूरत स्पोर्ट कार, पलक झपकते ही पकड़ेगी 330Kmph की रफ़्तार

Ferrari 296 GTB में कंपनी ने पेट्रोल-इलेक्ट्रिक हाइब्रिड इंजन का इस्तेमाल किया है, कंपनी का दावा है कि ये कार महज महज 2.9 सेकेंड में 0 से 100 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार पकड़ सकती है।

Ferrari 296 GTB Sport Car to be launch on August 26 in India