आखिरकार टाटा मोटर्स ने दिखाई नई नवेली 2021 Safari SUV, जानिए क्या हैं खूबियां

नई दिल्ली। टाटा मोटर्स ने गुरुवार को अपनी नई नवेली 2021 सफारी एसयूवी का सार्वजनिक रूप से पहली बार खुलासा किया। कार निर्माता ने इस महीने के आखिर में औपचारिक रूप से पेश किए जाने से पहले 2021 की पहली टाटा सफारी एसयूवी को दिखाया। एक फ्लैग-ऑफ समारोह में पहली सफारी को पुणे में इसके प्लांट से लाकर दिखाया गया। सफारी एसयूवी के लिए बुकिंग भी जल्द शुरू होगी।

कार चालकों के लिए काम की वो 7 बातें, जिन्हें हमेशा करेंगे फॉलो तो हर सफर रहेगा सुहाना

नई सफारी एसयूवी का डिज़ाइन टाटा की इंपैक्ट 2.0 डिज़ाइन लैंग्वेज को दर्शाता है जो इसके ऑल-पर्पज नेचर को दर्शाता है। नई सफारी एसयूवी जिसे पहले Gravitas कोडनेम दिया गया था और पिछले साल ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था, अपने नए अवतार में अधिक बढ़ी हुई है।

टाटा मोटर्स ने पहले से ही एसयूवी सफारी के प्रमुख हिस्सों का खुलासा कर दिया था, जिनमें नई फ्रंट ग्रिल, डी पिलर पर क्रोम गार्निश के साथ आइकॉनिक स्टेप्ड रूफ और इसकी इंपोजिंग टेल लाइट्स शामिल हैं। गाड़ी के व्हील आर्क को भी ऊबड़-खाबड़ समेत किसी भी इलाके में ले जाने का वादा करने वाली एसयूवी की प्रकृति के हिसाब से बढ़ाया गया है।

The much-awaited Iconic SUV rolls out of our Pune premises! #ReclaimYourLife with the All-New SAFARI. Arriving in showrooms this January. Visit here - https://t.co/9iPhu2lJ1F . . #AllNewSafari pic.twitter.com/hjkcNRpOvR

2021 टाटा सफारी का इंटीरियर ऐश वुड के डैशबोर्ड के साथ समृद्ध ओइस्टर व्हाइट इंटीरियर थीम के साथ प्रीमियम एलिमेंट को और भी अधिक बढ़ा देता है।

नई टाटा सफारी के पहले आधिकारिक लुक का खुलासा करते हुए टाटा मोटर्स के सीईओ और एमडी गुइंटर बटशेक ने कहा, "सफारी, समझदार और विकसित भारतीय ग्राहकों की आकांक्षाओं को जोड़ने के लिए हमारी प्रमुख पेशकश है। इसने भारत के सामने SUV लाइफस्टाइल पेश की थी और अपने नए अवतार में अपनी समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इस समृद्ध विचार को आगे बढ़ाएगी।

लॉन्चिंग से पहले नई टाटा सफारी की एक और झलक आई सामने, पता चली बड़ी खासियत

उन्होंने आगे कहा कि नई टाटा सफारी उन परिवारों और समूहों के लिए आदर्श है, जो बहुमुखी जीवन शैली के साथ काम करते हैं, जो काम या अवकाश के लिए एक साथ ड्राइव करना पसंद करते हैं, क्योंकि यह एक अचूक कॉम्बो प्रदान करता है जिसमें असाधारण रूप से मजबूत वंशावली, मजबूत निर्माण गुणवत्ता, प्रीमियम फिनिश और 4P (पॉवर, परफॉर्मेंस, प्रजेंस और प्रेस्टीज) को 'अपने जीवन को पुनः प्राप्त करें' के लिए सेट किया गया है। हम सफारी को एक बार फिर भारतीय सड़कों पर लाने के लिए तत्पर हैं।"

The Legend, Reborn.

The All- New SAFARI- a potent combination of power and elegant sophistication is here to tell a new story. #ReclaimYourLife

Visit here: https://t.co/9iPhu2lJ1F

.

.#AllNewSafari pic.twitter.com/cqrzTVwy0k