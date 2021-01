भारत में लॉन्च हुई जेम्स बॉन्ड की पसंद वाली चार करोड़ रुपये की सुपरकार

नई दिल्ली। एस्टन मार्टिन ने आज तक की अपनी पहली एसयूवी DBX को भारत में लॉन्च कर दिया है। भारतीय बाजार में इसकी कीमत 3.82 करोड़ (एक्स-शोरूम बेस प्राइस) रखी गई है। इस साल यानी 2021 में इस एसयूवी की केवल 11 यूनिट्स को भारतीय बाजार के लिए आवंटित किया गया है। डीबीएक्स की देश में टक्कर सुपर-एसयूवी जैसे लैम्बोर्गिनी उरुस और ऑडी RS Q8 के होगी।

अगर बात करें एस्टन मार्टन एसयूवी की ताकत की तो इसमें मर्सडीज-एएमजी से लिया गया 4-लीटर, ट्विन-टर्बो V8 इंजन लगा हुआ है। यह इंजन 550 PS की जबर्दस्त ताकत और 700 Nm का पीक टार्क पैदा करता है। बेहद ताकतवर यह SUV महज 4.5 सेकेंड में 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर सकती है। जबकि इसकी टॉप स्पीड 291 किमी प्रति घंटे से ज्यादा है।

DBX में लगे V8 इंजन को नौ-स्पीड टॉर्क कंवर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इंजन में सिलेंडर डिएक्टिवेशन तकनीक भी है जो कम गति पर एक तरफ के सिलेंडरों को बंद कर देती है।

Introducing the DBX Bowmore Edition.



Celebrating our partnership with legendary Whisky distillery, @Bowmore, this special DBX has been created by our personalisation service ‘Q by Aston Martin’.



Find out more: https://t.co/P6KrXMjVVN#AstonMartin #DBX #LiveExceptional pic.twitter.com/f8R7PUaDJ0