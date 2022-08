इन 6 बड़ी विदेशी ऑटो कंपनियों ने इंडियन मार्केट को कहा अलविदा! एक ने तो साल भर में समेटा कारोबार

बीते कुछ सालों से ऑटो सेक्टर कई बड़े बदलाव के दौर से गुजरा है, जिसमें सेफ़्टी मानकों से लेकर बीएस6 इत्यादि शामिल हैं और इनका असर कंपनियों के कारोबार पर भी सीधे तौर पर देखने को मिला।

Car and Motorcycle Companies that Exited from Indian Market