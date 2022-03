यहां पुरानी कार खरीदने पर फ्री सर्विस और वारंटी मिल रही है, लेकिन बस करना होगा ये काम

जिस तरह एक नई कार खरीदते समय आपको बेस्ट डील, वारंटी और फ्री सर्विस मिलती है ठीक उसी तरह अब पुरानी कार (used car) खरीदने पर भी मिलेगी, आइये जानते हैं इस रिपोर्ट में

Published: March 22, 2022 10:41:53 am

वारंटी और फ्री सर्विस

इस समय मार्केट में Maruti true value, Mahindra first choice, Toyota U Trust, Cars24, cardekho, droom, cartrade और spinny जैसे ब्रांड्स हैं जोकि certified used cars पर फ्री सर्विस और वारंटी देते हैं, आप इन ब्रांड्स की वेबसाइट पर जाकर ज्यादा जानकारी ले सकते हैं या कॉल करके भी इनसे बात कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी कारों पर वारंटी और फ्री सर्विस नहीं मिलती, ये सुविधाएं सिर्फ मॉडल और वेरिएंट के अनुसार certified पुरानी कारों पर ही मिलती है।