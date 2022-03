इन 3 टिप्स को अपनाकर बढ़ाएं अपनी कार का माइलेज और पेट्रोल की टेंशन को कहें Bye Bye

लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम लोगों को सीएनजी कारों को खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं, लेकिन आप इन टिप्स को अपनाकर मौजूदा कार से ही बेहतर माइलेज ले सकते हैं।

Tips to Get More Mileage : देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, और हर गुजरते दिन के इनमें बढ़ोत्तरी देखी जा रही है, और कार मालिक सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से यात्रा करना पसंद नहीं करते हैं। खैर, अगर आप भी एक कार के मालिक है, और ईंधन की आसमान छूती कीमतों के बावजूद रोजाना अपनी पेट्रोल या डीजल कार चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो चिंता न करें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आएं हैं, कुछ ऐसे टिप्स जिन्हें अपनाकर अपनी कार से बेहतर माइलेज ले सकते हैं।