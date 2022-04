Car AC: क्या आपकी कार का ईंधन भी एसी चलाने पर हो जाता है जल्दी खाली? तो अपनाएं ये तरकीब और बचाएं महीने के हजारों रुपये

कार के माइलेज को बेहतर बनाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है अपनी कार की देखभाल करना। यदि आप अपनी कार को गंदे और बंद फिल्टर से चलाते हैं, तो यह ईंधन की ज्यादा खपत करती है।

Tips to Get Best Mileage : भारत में लगभग पूरे साल में 8 महीने गर्मी का मौसम रहता है, और इससे बचने के लिए हर घर में एसी का प्रयोग किया जाता है, अब घर में तो एसी के बजाय लोग सस्ते विकल्प कूलर को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कार में एसी ही इकलौता समाधान है। पूरी गर्मी कार में एसी के बिना ड्राइव करना मुश्किल हो जाता है, लेकिकन पेट्रोल और डीजल के आसमान छूते प्राइस हमें हमेशा एसी चलाने की भी इजाजत नहीं देते हैं। खैर, आपकी इसी समस्या का समाधान आज हम अपने इस लेख में लेकर आएं हैं, आइए बताते हैं, कि कैसे आप कार में एसी चलाकर भी माइलेज को बेहतर बना सकते हैं ।