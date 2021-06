आखिर क्यों Hyundai Alcazar का बेस वेरिएंट है सफारी-हेक्टर प्लस से महंगा

नई दिल्ली। Hyundai Motor ने अपनी नवीनतम कार Alcazar SUV को 16.30-20 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत में पेश किया है। तीन-पंक्तियों वाली इस एसयूवी का मुकाबला टाटा सफारी और एमजी हेक्टर प्लस जैसी प्रतिद्वंद्वियों से है। हालांकि बिल्कुल-नई Hyundai Alcazar का बेस प्राइस यानी शुरुआती कीमत इसके दो प्रतिद्वंदियों से ज्यादा है। जहां, सफारी की कीमत 14.99-21.81 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है, हेक्टर प्लस की कीमत 13.62-19.60 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये है।

Hyundai Alcazar के बेस ट्रिम का नाम Prestige है और यह Safari के बेस वेरिएंट से 1.30 लाख और MG Hector Plus के बेस मॉडल से 2.70 लाख महंगी है। आमतौर पर, पहली बार लॉन्च होने पर नई कारें अन्य कंपनियों की तुलना में बेहद प्रतिस्पर्धी मूल्य में पेश की जाती हैं। ऐसे में Alcazar की कीमत उसकी दो प्रतिद्वंदियों से ज्यादा रखी गई है।

ह्युंडई द्वारा अपनाई गई यह एक नई रणनीति है। दक्षिण कोरियाई ऑटो निर्माता ने कहा कि ग्राहक Alcazar प्रीमियम एसयूवी के सभी वेरिएंट में कई फीचर्स की उम्मीद कर सकते हैं। यही कारण है कि हुंडई ने इस एसयूवी के लिए नो-फ्रिल्स बेस वेरिएंट ना रखने का फैसला लिया है।

The elegant lines of the Hyundai ALCAZAR are complemented by an array of single and dual tone colour options. Perfectly suited to match your taste.

.#HyundaiAlcazar #thegrandlife #HyundaiIndia #7SeaterSUV #6SeaterSUV #HyundaiSUVLife #HyundaiSUV — Hyundai India (@HyundaiIndia) June 19, 2021

हम आमतौर पर जो पेशकश करते हैं, यह उससे एक कदम दूर है क्योंकि Alcazar के ग्राहक शुरुआती तीन वेरिएंट्स में एक फीचरों से भरी हुई कार चाहते हैं।

क्या कारण है?

इसका कारण नई एसयूवी में मिलने वाली फीचर की लंबी लिस्ट है। ऐसा लगता है कि हुंडई ने बेस ट्रिम में भी ज्यादा से ज्यादा फीचर्स देने की रणनीति बनाई है। यह कुछ ऐसा है जो कार निर्माता ऑफर पर कारों के हायर ट्रिम्स खरीदने के लिए खरीदारों को लुभाने के प्रयास में टालते हैं।

हुंडई आमतौर पर चार वेरिएंट के साथ नए मॉडल लाने की रणनीति अपनाती है। बेस से ऊपर का दूसरा वेरिएंट शुरुआती बेस मॉडल की तुलना में कई सुविधाओं से लैस होता है। ऐसे में Hyundai ने केवल तीन वेरिएंट पेश किए है, जिनका नाम प्रेस्टीज, प्लेटिनम और सिग्नेचर है। प्रेस्टीज वैरिएंट में क्रिएचर कम्फर्ट फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड के तौर पर मिलते हैं।

Presenting the #HyundaiALCAZAR, the symbol of premiumness, solidity and supreme craftsmanship. Available in diesel and petrol engine options live #thegrandlife with three variants prestige, platinum and signature.#HyundaiIndia #7SeaterSUV #6SeaterSUV #HyundaiSUVLife #HyundaiSUV — Hyundai India (@HyundaiIndia) June 18, 2021

क्रिएचर कम्फर्ट फीचर्स के मामले में Alcazar में ब्लूलिंक कनेक्टिविटी, पैनोरैमिक सनरूफ, कूल्ड ग्लवबॉक्स, वायरलेस चार्जिंग, क्रूज़ कंट्रोल आदि के साथ 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। ये ऐसे फीचर्स नहीं हैं जो आमतौर पर कारों के बेस मॉडल में उपलब्ध हों। इसके अलावा, यह एसयूवी छह और सात-सीटर दोनों विकल्पों में उपलब्ध है, जो इसकी सवारियों के लिए ज्यादा स्थान और आराम प्रदान करती है।

Hyundai Alcazar Prestige को स्टैंडर्ड के रूप में सुरक्षा सुविधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला मिलती है। इसमें ऑटोमैटिक हेडलैंप, एलईडी फॉग लैंप, ऑटो-डिमिंग रियरव्यू मिरर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट (वीएसएम), हिल स्टार्ट असिस्ट (एचएसी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), रियर पार्किंग कैमरा आदि शामिल हैं।

क्या यह रणनीति काम करेगी?

दरअसल, हिंदुस्तानी ग्राहक अब भरपूर फीचर्स के साथ आने वाली कारों के उच्च ट्रिम को अपनाने में ज्यादा खुले हैं। फीचर्स के साथ आने वाले उच्च वेरिएंट्स अपने मॉडल के बेस वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा खरीदारों को आकर्षित करते हैं।

हुंडई ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए नो-फ्रिल बेस वेरिएंट की पेशकश नहीं करने की रणनीति बनाई है। यही कारण है कि दक्षिण कोरियाई ऑटो निर्माता ने बाकी लाइनअप की तरह अल्काज़ार के लिए चार वेरिएंट की रणनीति लाने का विकल्प नहीं चुना। हालांकि, यह रणनीति कारगर होगी या नहीं यह तो वक्त ही बताएगा।