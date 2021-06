कल लॉन्च होगी Hyundai Alcazar SUV, इनोवा-सफारी को देगी टक्कर

नई दिल्ली। काफी वक्त से अपनी नई एसयूवी की लॉन्चिंग की तैयारियों में जुटी Hyundai अब पूरी तरह से तैयार है। कोरियाई कार निर्माता की Alcazar SUV शुक्रवार 18 जून को भारतीय ग्राहकों के लिए लॉन्च होने जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि Hyundai Alcazar SUV की कीमत करीब 13 लाख से शुरू होगी और इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 20 लाख रुपये तक जा सकती है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि कंपनी इसकी कीमत 15 लाख से लेकर 20 लाख से थोड़ा अधिक (सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं) रख सकती है।

Must Read: लॉकडाउन के दौरान कैसे रखें अपनी कार का ध्यान और करें रखरखाव

Alcazar SUV Hyundai का एक नया मॉडल है, जिसका लक्ष्य भारत में प्रीमियम छह और सात-सीटर सेगमेंट पर निशाना साधना है। इस सेगमेंट में ह्युंडई Tata Safari, MG Hector Plus और यहां तक कि Toyota Innova Crysta की लोकप्रियता को टक्कर देगी।

Hyundai Alcazar की तरह MG Motor पहले से ही अपनी Hector Plus SUV को छह और सात-सीटर दोनों वेरिएंट में पेश कर रही है। MG Hector Plus की कीमत 13.62 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। जबकि इससके 2.0-लीटर डीजल टर्बो सिक्स-सीटर वेरिएंट की कीमत 19.80 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये तक जाती है।

वहीं, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, जो सात और आठ-सीटर वर्जन में आती है, की कीमत 16.52 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और इसके टॉप-एंड 2.4-लीटर डीजल ऑटोमैटिक 7-सीटर वैरिएंट के लिए 24.59 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये तक जाती है।

Petrol or Diesel: कौन से फ्यूल वाली कार रहेगी आपकी जेब पर हल्की, ऐसे जानें

जबकि टाटा सफारी, जो केवल छह-सीटर वर्जन में पेश की गई है, वर्तमान में भारत में 14.99 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है और इसके टॉप एंड की कीमत 21.8 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

Hyundai अपनी नवीनतम Alcazar SUV को तीन ट्रिम्स- प्रेस्टीज, प्लेटिनम और सिग्नेचर में पेश करेगी। पहला बेस ट्रिम होगा। पेट्रोल और डीजल दोनों में पेश किए गए, प्रत्येक सेगमेंट में छह-सीटर और सात-सीटर वर्जन के बीच चुनाव का विकल्प होगा, जिसमें 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स सेलेक्शन का भी विकल्प मिलेगा।

अपने लोकप्रियता चार्ट के मुताबिक, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, जिसे पुरानी इनोवा के आधार पर फिर से डिजाइन किया गया था, मौजूदा तीन-पंक्ति वाली प्रीमियम एसयूवी में शीर्ष पर बनी हुई है। अप्रैल में टोयोटा ने इनोवा क्रिस्टा की करीब 3,600 यूनिट्स की बिक्री की, जो इसी महीने टाटा सफारी या एमजी हेक्टर प्लस से काफी ज्यादा है।

Must Read: जानिए क्या है महिलाओं की पहली पसंद, ये रहीं टॉप 9 कारें

मौजूदा तीन-पंक्ति एसयूवी में टाटा सफारी सबसे नई प्रतिद्वंदी है, जिसे कंपनी ने इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया था। उम्मीद की जा रही है कि Hyundai Alcazar SUV की कीमत आक्रामक तरीके से तीन-पंक्ति SUV के एक बड़े हिस्से को लक्षित करने के लिए काफी प्रतिद्वंदी ढंग से रखेगी। यह गाड़ी, इस साल के अंत में आने वाली नई डिज़ाइन की महिंद्रा XUV500 जैसी एसयूवी को भी इस सेगमेंट में नई चुनौतियों के लिए भी हुंडई के तैयार होने की कहानी बताती है।