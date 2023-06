Tata Nexon और Maruti Brezza की जगह लोगों ने जमकर खरीदी ये SUV, ग्रैंड विटारा भी रह गई पीछे

Best-Selling SUV: टॉप बेस्ट सेलिंग SUV (May 2023) की लिस्ट में इस बार जिस गाड़ी ने बाजी मारी है वो न सिर्फ पॉपुलर है बल्कि फैमिली क्लास को भी खूब पसंद आती है, हर महीने टॉप 10 में जरूर शामिल होती है लेकिन इस बार पहले पायदान पर आकर इसने Tata Nexon और Maruti Brezza जैसी गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है।











Best Selling SUV in May 2023: इस समय कार बाजार में कई नई एसयूवी आ चुकी है। नए-नए मॉडल्स के आने से ग्राहकों के पास भी कई अच्छे ऑप्शन हैं। एक ही प्राइस सेगमेंट में आपको कई मॉडल देखने को मिल जायेंगे। कार निर्माता कंपनियों ने मई महीने की बिक्री के नतीजे जारी कर दिए हैं। टॉप बेस्ट सेलिंग SUV (May 2023) की लिस्ट में इस बार जिस गाड़ी ने बाजी मारी है वो न सिर्फ पॉपुलर है बल्कि फैमिली क्लास को भी खूब पसंद आती है, हर महीने टॉप 10 में जरूर शामिल होती है लेकिन इस बार पहले पायदान पर आकर इसने Tata Nexon और Maruti Brezza जैसी गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। जी हां हम बात कर रहे हैं Hyundai Creta के बारे में....