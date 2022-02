/ Updated

कल भारत में लॉन्च होगी किआ की नई कार, Mahindra XUV700 और Tata Safari की बढ़ेंगी मुसीबत

किआ कैरेंस को 5 वैरिएंट Premium, Prestige, Prestige Plus, Luxury and Luxury Plus में लॉन्च करेगी। जो Mahindra XUV700 और Tata Safari को टक्कर देगी।