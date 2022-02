Kia Carens Vs Maruti Ertiga : एमपीवी सेगमेंट में राज करने आ रही है, किआ की नई एमपीवी, Maruti Ertiga का कर सकती है सफाया

देखा जाए तो 7-सीटर सेगमेंट में कई वाहन मौजूद हैं, लेकिन कैरेंस की कीमतें मार्केट से सबका सफाया कर सकती हैं।

Kia Carens Vs Maruti Ertiga: दक्षिण कोरिया की वाहन निर्माता कंपनी किआ मोटर्स ने आज भारतीय बाजार में अपनी बहुप्रतिक्षित एमपीवी कैरेंस को लॉन्च कर दिया है, बेहद ही आकर्षक स्टाइल और बेहतर स्पेस से लैस इस कार की कीमत 8.99 लाख रुपये शुरुआती तय की गई है। देखा जाए तो 7-सीटर सेगमेंट में कई वाहन मौजूद हैं, लेकिन कैरेंस की कीमतें मार्केट से सबका सफाया कर सकती हैं। फिलहाल अगर प्राइस रेंज की बात करें तो किआ की इस कार का मुकाबला मारुति अर्टिगा से होगा। आइए बताते हैं, दोनों में कौन-सी कार खरीदनें पर आपको मिलेंगे ज्यादा फीचर और कौन-सी है भारतीय सड़कों के हिसाब से बेहतर:

Maruti Ertiga Vs Kia Carens

कीमत और वैरिएंट



किआ कैरेंस को 5 वैरिएंट Premium, Prestige, Prestige Plus, Luxury and Luxury Plus में उतारा गया है। जिसमें प्रीमियम वैरिएंट की कीमत 8.99 लाख रुपये से शुरू होती है, और 16.99 लाख रुपये तक तय की गई है। हालांकि ये कीमत इंट्रोडक्टरी है, यानी कंपनी इनमें बाद में इजाफा भी कर सकती है। वहीं अर्टिगा की बात करें तो यह कार 4 वैरिएंट LXi, VXi, ZXi, और ZXi+ में उपलब्ध है, जिसकी कीमत 8.12 लाख रुपये से लेकर 10.85 लाख एक्स शोरूम तय की गई है। कुल मिलाकर दोनों वाहनों की कीमत में कोई खास अंतर नहीं है।