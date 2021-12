आ रहा है Mahindra Thar का नया 5-डोर वर्ज़न, जानिए कब लॉन्च होगी एडवांस फीचर्स से लैस यह SUV

Mahindra Thar 2023 5-Door SUV: महिंद्रा के नए थार 2023 की पहली झलक हाल ही में देखने को मिली है। 5 दरवाज़ें वाली महिंद्रा की यह एसयूवी एडवांस फीचर्स से लैस होगी।

Mahindra's new Thar spied for the first time