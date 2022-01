भारत की सबसे सुरक्षित कार खरीदना हुआ अब महंगा, कंपनी ने बढ़ाई कीमत

भारत की सबसे सुरक्षित कार खरीदना हुआ अब महंगा, कंपनी ने बढ़ाई कीमत

Mahindra XUV700 Price Hike: भारत की सबसे सुरक्षित कार महिंद्रा XUV700 खरीदना अब महंगा हो गया है। नए साल की शुरुआत से ही कंपनी ने इस एसयूवी कार की कीमत बढ़ा दी है।

नई दिल्ली Published: January 12, 2022 03:27:18 pm

कई कार निर्माता कंपनियों ने 2022 की शुरुआत से ही अपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ा दी हैं।। इन्हीं में से भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनियों में से एक महिंद्रा (Mahindra) भी शामिल है, जिसने वर्तमान समय में अपनी सबसे लोकप्रिय गाड़ियों में से एक XUV700 की कीमत बढ़ा दी है। पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च हुई इस कार को त्यौहारी सीज़न में 75,000 से भी ज़्यादा की बम्पर बुकिंग मिली थी। अब कंपनी ने 1 जनवरी 2022 से इस दमदार एसयूवी कार की कीमत बढ़ा दी है।

Mahindra XUV700



कितनी बढ़ी कीमत?



महिंद्रा ने अपनी शानदार एसयूवी कार XUV700 की कीमत 80,000 रुपये तक बढ़ा दी हैै। ऐसे में इसके सभी वैरिएंट्स को खरीदना अब आपकी जेब पर पहले से ज़्यादा भारी पड़ने वाला हैै।



किस वैरिएंट की कितनी बढ़ी कीमत?



आइए एक नज़र डालते है महिंद्रा की XUV700 के किस वैरिएंट की कीमत कितनी बढ़ी है।



MX MT 5- सीटर वैरिएंट - XUV700 के इस वैरिएंट की कीमत पहले 12.49 लाख रुपये थी। अब यह कीमत बढ़कर 12.96 लाख रुपये हो गई है।



AX3 MT 5- सीटर वैरिएंट - XUV700 के इस वैरिएंट की कीमत पहले 14.49 लाख रुपये थी। अब यह कीमत बढ़कर 15.02 लाख रुपये हो गई है।



AX3 AT 5- सीटर वैरिएंट - XUV700 के इस वैरिएंट की कीमत पहले 15.99 लाख रुपये थी। अब यह कीमत बढ़कर 16.57 लाख रुपये हो गई है।



AX5 MT 5- सीटर वैरिएंट - XUV700 के इस वैरिएंट की कीमत पहले 15.49 लाख रुपये थी। अब यह कीमत बढ़कर 16.06 लाख रुपये हो गई है।



AX5 MT 7- सीटर वैरिएंट - XUV700 के इस वैरिएंट की कीमत पहले 16.09 लाख रुपये थी। अब यह कीमत बढ़कर 16.67 लाख रुपये हो गई है।



AX5 AT 5- सीटर वैरिएंट - XUV700 के इस वैरिएंट की कीमत पहले 17.09 लाख रुपये थी। अब यह कीमत बढ़कर 17.71 लाख रुपये हो गई है।



AX7 MT 7- सीटर वैरिएंट - XUV700 के इस वैरिएंट की कीमत पहले 17.99 लाख रुपये थी। अब यह कीमत बढ़कर 18.63 लाख रुपये हो गई है।



AX7 AT 7- सीटर वैरिएंट - XUV700 के इस वैरिएंट की कीमत पहले 19.59 लाख रुपये थी। अब यह कीमत बढ़कर 20.29 लाख रुपये हो गई है।



AX7 Luxury Pack AT 7- सीटर वैरिएंट - XUV700 के इस वैरिएंट की कीमत पहले 21.29 लाख रुपये थी। अब यह कीमत बढ़कर 22.04 लाख रुपये हो गई है।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें