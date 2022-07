All New Maruti Alto इस बार 15 बड़े बदलावों के साथ हो सकती है लॉन्च, सबसे ज्यादा मिलेगी माइलेज!

All New Maruti Alto इस बार 15 बड़े बदलावों के साथ हो सकती है लॉन्च, सबसे ज्यादा मिलेगी माइलेज!

कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki ) अपने नए लॉन्च की तैयारी में जुट गई हुई, हम बात कर रहे हैं All New Alto के बारे जिसे इस के अंत तक बाजार में लॉन्च किया जा सकता। लगातार इस नए मॉडल को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया जा चुका है। हाल ही में कंपनी ने अपनी ब्रेज़ा को लॉन्च किया है जिसके काफी पसंद किया जा रहा है। इस बार All New Alto में 7 ऐसे बदलाव किये जा सकते हैं, आइये जानते हैं।

Published: July 03, 2022 05:38:29 pm

1. एकदम नया डिजाइन



Maruti Suzuki All New Alto में इस बार टॉल बॉय डिजाइन में आ सकती है, जो तस्वीरें टेस्टिंग के दौरान स्पॉट की गई हैं उनके आधार पर यही कहा जा रहा है कि नई Alto की हाईट उंची होने की उम्मीद है। यानी अब इसमें आपको आसानी से बैठने और निकलने की सुविधा होगी।

सांकेतिक तस्वीर

2. HEARTECT प्लेटफ़ॉर्म



मारुति सुजुकी की All New Alto अब HEARTECT प्लेटफ़ॉर्म पर बेस्ड होगी, इसी प्लेटफ़ॉर्म पर कंपनी की दूसरी कारें भी बन रही हैं। यह एक नया प्लेटफ़ॉर्म है जोकि न सिर्फ वजन में हल्का है बल्कि कहीं ज्यादा स्ट्रोंग भी है। जिसकी वजह से गाड़ी की माइलेज में तो इजाफा होता ही है साथ ही बेहतर परफॉरमेंस के साथ मजबूती भी मिलती है। 3. फ्रंट लुक में बदलाव



All New Alto के फ्रंट में भी काफी कुछ नयापन देखने को मिलने वाला है, इसके बोनट, बम्पर, फ्रंट ग्रिल और हेडलाइट्स तक में बदलाव किये जायेंगे। 4. साइड प्रोफाइल



नई Alto के साइड प्रोफाइल को भी नया डिजाइन दिया जायेगा। विंडो एरिया थोड़ा बड़ा हो सकता है जिससे अंदर बैठे लोगों को बाहर का नजारा आसानी से दिख सके। इतना ही नहीं अन्दर से गाड़ी रूमी भी नज़र आती है। 5. रियर प्रोफाइल



नए मॉडल में सबसे बड़ा बदलाव इसके रियर लुक पर किया जाएगा। जी हां कार के बम्पर से लेकर टेलगेट तक में नया डिजाइन देखने को मिल सकता है, साथ ही नई टेललाइट्स भी इस बार देख पायेंगे। 6. एलॉय व्हील्स



सोर्स के मुताबिक नई Alto को 12 इंच और 13 इंच के टायर्स के साथ पेश किया जा सकता है, खबर यह भी है कि इसमें इस बार एलॉय व्हील्स की मदद ली जा सकती है ताकि यह ज्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम नज़र आये। 7. नया इंटीरियर



नई Alto में जहां बाहरी डिजाइन में बड़े बदलावों की उम्मीद की जा रही है तो इसके इंटीरियर तक में बदलाव किये जाने की पूरी सम्भावना है। इंटीरियर के डिजाइन को फैमिली क्लास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। 8. डैशबोर्ड नये अंदाज में



किसी भी कार के कैबिन में उसका डैशबोर्ड काफी मायने रखता है। नए मॉडल में भी आपको नया डैशबोर्ड मिलगा जोकि प्रीमियम तो होगा ही साथ ही इसका डिजाइन थोड़ा प्रैक्टिकल भी होगा, ताकि गाड़ी चलाते समय ड्राइवर और पैसेंजर को कोई दिक्कत न हो। 9. स्पेस और सीट्स



कार में स्पेस मौजूदा Alto से ज्यादा रहने की उम्मीद है। वैसे Alto बनी तो पांच लोगों एक लिए है पर इसमें चार ही आसानी से बैठ सकते हैं, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि नया मॉडल थोड़ी ज्यादा जगह के साथ आ सकता है। 10. स्पीडोमीटर में बदलाव



इस बार नई Alto के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (स्पीडोमीटर) में बी ही बदलाव किया जा सकता है, इसमें डिजिटल के साथ एनालॉग का कॉम्बिनेशन मिल सकता है और यहां कई जानकारियां आपको मिलेंगी। माना जा रहा है कि इसका डिजाइन नई सेलेरियो के मीटर जैसा हो सकता है। 11. इंजन और पावर



मौजूदा Alto अभी तक 800cc इंजन में उपलब्ध है, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि नई Alto में आपको 800cc इंजन के साथ 1.0L पेट्रोल इंजन मिल सकता है। माना जा रहा है कि जो इंजन इस समय सेलेरियो को पावर दे रहा है वही इंजन इसमें मिल सकता है। यह इंजन माइलेज के मामले में काफी अच्छा है। 12. AMT गियरबॉक्स



AMT गियरबॉक्स की मिल सकती है सुविधा AMT गियरबॉक्स की भी सुविधा मिल सकती है। अब तक यह कार सिर्फ मैन्युअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। मारुति अपने alto K10 के पेट्रोल इंजन के साथ AMT गियरबॉक्स की पेशकश करती थी। 13. सेफ्टी फीचर्स नए मॉडल में सेफ्टी फीचर्स भी खूब देखने को मिल सकते हैं। स्टैण्डर्ड फीचर्स के रूप में इसमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, EBD और एयरबैग्स (driver Side) देखने को मिल सकते । इतना ही नहीं कार में हिल होल्ड असिस्ट (Hill hold assist) फीचर को शामिल किया जा सकता है। फीचर को शामिल किया जा सकता है पहाड़ी इलाकों में काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। वैसे यह फीचर स्टैण्डर्ड तौर पर जोड़ा जाना चाइये। 14. Idle इंजन स्टार्ट-स्टॉप



मीडिया रिपोर्ट्स में मुताबिक नई में Idle इंजन स्टार्ट-स्टॉप फीचर को भी शामिल किया जा सकता सकता है, इस खास फीचर फ्यूल की खपत को कम करने और माइलेज बढ़ाने में मदद करता है। 15. कीमत



नई Alto को लेकर कंपनी की तरफ से अभी तक कोई बड़ा बयान नहीं आया है और न ही इसकी कीमत को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है । माना जा रहा है कि नए मॉडल की कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्याद रहने की उम्मीद है। पढ़ना जारी रखे

