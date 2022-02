महज 4 लाख में खरीदें ये हैचबैक कारें, 32km का मिलता है माइलेज

मारुति की इस कार कीमत 3.85 लाख रुपये से 5.56 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) के बीच तय की गई है,जिसे कंपनी तीन ट्रिम्स एसटीडी, एलएक्सआई और वीएक्सआई में पेश करती है।

Cars Under 4 Lakh: अगर आप एक कार को खरीदना चाहते हैं, और आपका बजट बेहद कम है, तो आपकी इस समस्या का समाधान हमारे पास है। हम आपके लिए लेकर आए हैं, मार्केट में मौजूद कुछ ऐसी मिनी कारों की सूची जिन्हें खरीदकर आप ना सिर्फ माइलेज की चिंता से फ्री हो जाते हैं, बल्कि बजट पर भी कोई असर नहीं होता है। आइए विस्तार से बताते हैं इसकी डिटेल:

Cars Under 4 Lakh

Datsun Redi-Go

डैटसन रेडी-गो की कीमत वर्तमान में 3.83 लाख रुपये से 4.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) के बीच तय की गई है। इस कार को 6 वेरिएंट D, A, T, T(O), T(O) और T(O) AMT ममें पेश किया जाता है। यह मिनी हैचबैक दो पेट्रोल इंजन 0.8-लीटर यूनिट से लैस है, जो 54PS की पॉवर और 72Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके अलावा इस कार में एक 1.0-लीटर यूनिट भी दी गई है, जो 69PS की पॉवर और 91Nm का टॉर्क जेनरेट करती है। दोनों इंजन को 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है, लेकिन केवल 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन में 5-स्पीड एएमटी का विकल्प मिलता है। डैटसन की यह कार 21-22 km/l का माइलेज देती है।