जबरदस्त माइलेज़ के साथ सेफ़्टी भी! 6 Airbags के साथ आने वाली सबसे सस्ती कारें, कीमत है बस इतनी

Kia Carens में कंपनी ने 6 एयरबैग को बतौर स्टैंडर्ड फीचर्स शामिल किया है, जिससे ये सभी वेरिएंट में मिलता है। वहीं मारुति बलेनो भी एक से बढ़कर एक जबरदस्त सेफ़्टी फीचर्स के साथ आता है।

Cheapest Cars with 6 Airbags and best safety features