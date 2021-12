मारुति सुज़ुकी की Brezza हुंडई की Creta को पछाड़ते हुए नवंबर 2021 की सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी कार बन गई है। आइए देखते है नवंबर की बेस्ट सेलिंग एसयूवी टॉप-3 लिस्ट में और किन गाड़ियों को जगह मिली।

Maruti Suzuki Brezza becomes best selling SUV in November 2021