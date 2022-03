Maruti Suzuki की ये कारें होंगी और भी ज्यादा सुरक्षित! जल्द मिलेगा ये ख़ास सेफ़्टी फीचर

Maruti Suzuki तेजी से अपने व्हीकल लाइन-अप को अपडेट करने में लगी है। सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि, आगामी 1 अक्टूबर से पहले देश के सभी वाहन निर्माता कंपनियां अपने वाहनों मेंं 6 एयरबैग जरूर देंगे, ताकि यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।

Maruti Suzuki's New Cars will Get 6 Airbags