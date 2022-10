54,000 के डिस्काउंट के साथ खरीदें 25km की माइलेज देने वाली Maruti Suzuki की यह कार, जानिए कीमत और ऑफर्स

Submitted by:

Maruti Suzuki S-Presso की कीमत 4.25 लाख रुपये से लेकर 6.10 लाख रुपये तक जाती है। डिस्काउंट की बात करें तो इस महीने इसे खरीदनें पर आप 54,000 रुपये का डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं।

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने ने अभी हाल में अपनी अपनी छोटी कार S-presso को नए इंजन के साथ भारत में लॉन्च कर दिया था। नई एस-प्रेसो (New S-Presso) में अब नेक्स्ट जे के-सीरीज1.0L ड्यूल जेट, ड्यूल VVT (Next Gen K-Series 1.0L Dual Jet, Dual VVT) पेट्रोल इंजन लगा है जोकि Idle-Start-Stop टेक्नोलॉजी से लैस है। खास बात यह है कि अब यह कार 25 किलोमीटर से ज्यादा की माइलेज ऑफर कर रही है। New S-Presso मैन्युअल और AGS गियरबॉक्स से लैस है। अगर आप इस महीने इस कार को खरीदते हैं तो आप इस गाड़ी पर काफी अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं।