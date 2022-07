Maruti Suzuki ने चला तगड़ा दांव, बेहतर माइलेज और कम प्रदूषण के लिए कारों में इस्तेमाल करेगी ये ख़ास तकनीक

Maruti Suzuki अपने आने वाली नई कारों में स्ट्रांग हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल करेगी, जो कि रेगुलर इंजन वाले कारों के मुकाबले तकरीबन 30% कम कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) का उत्सर्जन करेंगे।

Maruti Suzuki to use strong hybrid technology in all Cars