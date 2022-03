मुंबई पुलिस ने स्टाइल में दी Hero और Royal Enfield सवारो को चेतावनी, लोगों ने कहा इस पोस्ट को डिजाइन करने वाले का शेयर कर दो नंबर

एक पोस्ट आजकल मुंबई पुलिस के Twitter अकाउंट पर लोकप्रिय हो गया है, जिसमें स्टाइल के साथ लोगों को नियम समझाने की कोशिश की गई है।

ऐसा ही एक पोस्ट आजकल मुंबई पुलिस के Twitter अकाउंट पर लोकप्रिय हो गया है, जिसमें स्टाइल के साथ लोगों को नियम समझाने की कोशिश की गई है। दरसअल, मुंबई पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट पर Follow Trafic Rules, ‘Ya-Maha’ Fine Lagega. #RoadSafety कैप्शन के साथ कुछ तस्वीरें पोस्ट की गई। जिनमें सबसे पहले तस्वीर हीरो की बाइक चलाने वालो के लिए है, इस तस्वीर में लिखा है, Hero don't unnecessarily HORN-DA, दूसरी तस्वीर रॉयल एनफील्ड वालों के लिए है, जिसमे लिखा है Royal Enfield Wear Your Crown.



यानी हीरो वाले बिना मतलब के होर्न ना दें, और रॉयल एनफील्ड वाले अपना (Crown) हेलमेट पहनें। Du-katti With Speeding मतलब डुकाटी वाले स्पीड से कटी कर लें। While Turning Right Indicator Dio यानी स्कूटर वाले दाई तरफ मुड़ते हुए इंडिकेटर दें। तो इस तरह से मुंबई पुलिस स्कूटर, मोटरसाइकिल और रेसिंग बाइक वालो को नियम समझा रही है। यहां घ्यान देने वाली बात यह है, कि लोग बिना किसी बात की फिक्र किए लगातार नियमों का तोड़ते हैं, और इसका एक बड़ा उदाहरण होली के अगले दिन नोएडा में कटे करीब 3,600 चालान है।