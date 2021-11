होंडा की नई मिड-साइज़ एसयूवी कार की पहली झलक दिखेगी 11 नवंबर को

नई दिल्ली। जापान की बड़ी वाहन निर्माता कंपनी होंडा 11 नवंबर को इंडोनेशिया में एक नई मिड-साइज़ एसयूवी कार का कॉन्सेप्ट पेश करने जा रही है। यह कॉन्सेप्ट गाइकिंडो इंडोनेशिया इंटरनेशनल ऑटो शो (GIIAS) में लॉन्च किया जाएगा। इस बारे में होंडा इंडोनेशिया ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जानकारी दी।

Next week, we have exciting news to share.



So make sure to subscribe to our YouTube channel and turn on the notification!

#honda #hondaisme #WorldPremiere pic.twitter.com/FCTFDaUDxN